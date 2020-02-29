Жителю Пензы, нашедшему в банкомате забытые шесть тысяч, грозит два года тюрьмы

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:18:03+03:00

Если в лотке банкомата вы обнаружили не ваши деньги, не спешите благодарить судьбу - признаков свалившегося на вас клада здесь нет абсолютно

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В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о краже 52-летняя гражданка. Она сообщила, что в лотке выдачи купюр банкомата, расположенного в торговом центре на проспекте Строителей, оставила без присмотра деньги в сумме 6 000 рублей, которые были похищены.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 40-летнего жителя областного центра. Он признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция Пензенской области предупреждает: если вы нашли чужое имущество – например, мобильный телефон или кошелек, - необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления, которые окажут содействие для возврата имущества законному владельцу.

Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU