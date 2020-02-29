Пензенские росгвардейцы провели занятия по боевой готовности

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:00:12+03:00

Все поставленные задачи были выполнены в ходе трехдневной тренировки

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Цель подобных проверок - повышение и совершенствование практических навыков военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

- Подготовительный этап прошел в штабе управления и в местах постоянной дислокации подразделений, после чего занятия продолжились на полигоне. В тренировки были задействованы более 100 военнослужащих и сотрудников, а также 15 единиц специальной техники, - сказал начальник оперативного отдела штаба управления Росгвардии по Пензенской области полковник Амир Гатаулин.

По замыслу учений, группа лиц в количестве трех человек на одном автомобиле совершила вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. После чего нарушители скрылись в лесном массиве за городом.

- На первом этапе бойцы ОМОН приступили к розыску и задержанию группы условных нарушителей в сложно-пересеченной местности. Для поиска были задействованы беспилотные летательные аппараты, - сообщил Амир Гатаулин.

На втором этапе занятий офицерами СОБР условные правонарушители были заблокированы и уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU