2020-02-29T10:00:12+03:00
Общество

Пензенские росгвардейцы провели занятия по боевой готовности

Все поставленные задачи были выполнены в ходе трехдневной тренировки
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
Изменить размер текста:

Цель подобных проверок - повышение и совершенствование практических навыков военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

- Подготовительный этап прошел в штабе управления и в местах постоянной дислокации подразделений, после чего занятия продолжились на полигоне. В тренировки были задействованы более 100 военнослужащих и сотрудников, а также 15 единиц специальной техники, - сказал начальник оперативного отдела штаба управления Росгвардии по Пензенской области полковник Амир Гатаулин.

По замыслу учений, группа лиц в количестве трех человек на одном автомобиле совершила вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. После чего нарушители скрылись в лесном массиве за городом.

- На первом этапе бойцы ОМОН приступили к розыску и задержанию группы условных нарушителей в сложно-пересеченной местности. Для поиска были задействованы беспилотные летательные аппараты, - сообщил Амир Гатаулин.

На втором этапе занятий офицерами СОБР условные правонарушители были заблокированы и уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенских учащихся призывают сдавать отработанные батарейки
В Мордовии разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трассе
Жителю Пензы, нашедшему в банкомате забытые шесть тысяч, грозит два года тюрьмы
Реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Пензенские росгвардейцы провели занятия по боевой готовности
"Никольск - хрустальное сердце России"
Из-за оскорблений в адрес бывшей жены схватил нож
В Мордовии в мошенничестве подозревается глава района
ООО «ТНС энерго Пенза» направит клиентам счета с рекомендованным платежом
В Пензе во второй раз состоялся форум классных руководителей
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Для пензенских школьников провели экскурсии по памятным местам города
«Легковушка» съехала в кювет под Саранском: водитель был пьян
В Пензе может появиться памятник воинам-артиллеристам
Жительница Пензы помогла полиции задержать нетрезвого водителя
Школьникам прививают основы экологической сознательности
Иван Белозерцев пообщался с участниками чемпионата «WorldSkills Russia»
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
Пензу посетила делегация из Ижевска
Ударил обидчика бутылкой по голове
Светилы кардиологии оценили работу пензенских медиков
Текилу на халяву, бутылками? - Извините