2020-02-29T09:33:01+03:00
Общество

"Никольск - хрустальное сердце России"

Проект Пензенской области вошел в число победителей конкурса грантов на благоустройство малых городов
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Всероссийский форум малых городов и исторических поселений, открывшийся в Тюмени 28 февраля, собрал 600 представителей из 68 регионов России. Участниками мероприятия стали ведущие российские эксперты в сфере благоустройства и архитектуры.

В рамках форума были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году на участие в конкурсе было подано 300 заявок. Пензенская область с проектом «Никольск - хрустальное сердце России» вошла в число победителей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Владимира Путина. Впервые он был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, ранее победителями конкурса от региона становились города Кузнецк и Заречный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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