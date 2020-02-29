"Никольск - хрустальное сердце России"
Всероссийский форум малых городов и исторических поселений, открывшийся в Тюмени 28 февраля, собрал 600 представителей из 68 регионов России. Участниками мероприятия стали ведущие российские эксперты в сфере благоустройства и архитектуры.
В рамках форума были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году на участие в конкурсе было подано 300 заявок. Пензенская область с проектом «Никольск - хрустальное сердце России» вошла в число победителей.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Владимира Путина. Впервые он был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год.
По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, ранее победителями конкурса от региона становились города Кузнецк и Заречный.
ИСТОЧНИК KP.RU