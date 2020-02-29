Из-за оскорблений в адрес бывшей жены схватил нож

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:20:22+03:00

В Пензенской области мужчина задержан за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть

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Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти мужчины 1986 года рождения.

Утром 24 февраля обвиняемый, 1982 года рождения, у себя дома, в селе Пылково Лопатинского района, вместе со знакомым распивал спиртное. Конфликт возник на почве того, что гость начал оскорбительно высказываться в адрес бывшей супруги обвиняемого.

Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им не менее двух ударов в область груди потерпевшего.

Мужчина скончался на месте происшествия от проникающего ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Житель Лопатинского района задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU