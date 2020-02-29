2020-02-29T13:20:22+03:00
Происшествия

Из-за оскорблений в адрес бывшей жены схватил нож

В Пензенской области мужчина задержан за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти мужчины 1986 года рождения.

Утром 24 февраля обвиняемый, 1982 года рождения, у себя дома, в селе Пылково Лопатинского района, вместе со знакомым распивал спиртное. Конфликт возник на почве того, что гость начал оскорбительно высказываться в адрес бывшей супруги обвиняемого.

Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им не менее двух ударов в область груди потерпевшего.

Мужчина скончался на месте происшествия от проникающего ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Житель Лопатинского района задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенских учащихся призывают сдавать отработанные батарейки
В Мордовии разыскивают очевидцев смертельного ДТП на трассе
Жителю Пензы, нашедшему в банкомате забытые шесть тысяч, грозит два года тюрьмы
Реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Пензенские росгвардейцы провели занятия по боевой готовности
"Никольск - хрустальное сердце России"
Из-за оскорблений в адрес бывшей жены схватил нож
В Мордовии в мошенничестве подозревается глава района
ООО «ТНС энерго Пенза» направит клиентам счета с рекомендованным платежом
В Пензе во второй раз состоялся форум классных руководителей
ВТБ Пенсионный фонд: сумма взносов по программе Мультибонус выросла в 6 раз
Для пензенских школьников провели экскурсии по памятным местам города
«Легковушка» съехала в кювет под Саранском: водитель был пьян
В Пензе может появиться памятник воинам-артиллеристам
Жительница Пензы помогла полиции задержать нетрезвого водителя
Школьникам прививают основы экологической сознательности
Иван Белозерцев пообщался с участниками чемпионата «WorldSkills Russia»
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
Пензу посетила делегация из Ижевска
Ударил обидчика бутылкой по голове
Светилы кардиологии оценили работу пензенских медиков
Текилу на халяву, бутылками? - Извините