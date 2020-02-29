Из-за оскорблений в адрес бывшей жены схватил нож
Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти мужчины 1986 года рождения.
Утром 24 февраля обвиняемый, 1982 года рождения, у себя дома, в селе Пылково Лопатинского района, вместе со знакомым распивал спиртное. Конфликт возник на почве того, что гость начал оскорбительно высказываться в адрес бывшей супруги обвиняемого.
Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им не менее двух ударов в область груди потерпевшего.
Мужчина скончался на месте происшествия от проникающего ранения грудной клетки с повреждением сердца.
Житель Лопатинского района задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU