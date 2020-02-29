В Мордовии в мошенничестве подозревается глава района

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:14:00+03:00

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Руководителем Следственного управления СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Теньгушевского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый, используя свое служебное положение, совершил хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств в размере более 1 миллиона рублей. В дальнейшем глава района безвозмездно обратил денежные средства в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU