В Пензе во второй раз состоялся форум классных руководителей

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:07:18+03:00

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В работе форума принял участие губернатор Иван Белозерцев. Открывая пленарное заседание, глава региона подчеркнул необходимость постоянного взаимодействия учителей, родителей и представителей общественности.

- Необходимо поддерживать классных руководителей, поскольку их деятельность является трудом с особой ответственностью, часто гораздо большей, чем у учителей-предметников. Считаю очень важной и своевременной инициативу Президента о введении специальной доплаты классным руководителям уже с 1 сентября этого года, - заявил он и предложил также организовать для классных руководителей конкурс профессионального мастерства по аналогии с «Учителем года».

Помимо этого, в Институте регионального развития Пензенской области появится Школа классного руководителя, а также отдельная секция в рамках августовского педсовета.

- Классным руководителям нашего региона необходима своя региональная ассоциация, по аналогии с действующим в Москве объединением, - сказал Иван Белозерцев. - Ни один педагогический вуз не готовит именно классных руководителей, официально такой специализации нет. Но нельзя, чтобы выпускники вузов постигали тонкости профессии методом проб и ошибок, поскольку в конечном итоге это отражается на школьниках.

ИСТОЧНИК KP.RU