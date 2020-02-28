Для пензенских школьников провели экскурсии по памятным местам города
Сотрудники городской детской библиотеки №4 провели экскурсию к памятнику «Проводы». Учащиеся узнали, что монумент был установлен на месте, где с 1904 года располагался призывной пункт, с которого были призваны на фронт свыше шести тысяч жителей Пензенской области.
Сотрудники городской библиотеки №1 имени В.О. Ключевского провели экскурсию у мемориального комплекса «Разорванная звезда». Многие школьники впервые узнали о том, что в холм Славы врыта пятиконечная звезда, лучи которой обращены к пяти улицам, а Вечный огонь был привезен с Могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены. Большой интерес у школьников вызвала торжественная церемония смены почетного караула.
Все участники экскурсий были приглашены в библиотеки города, чтобы подробнее познакомиться с историей нашего края в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU