Для пензенских школьников провели экскурсии по памятным местам города

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:36:32+03:00

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Сотрудники городской детской библиотеки №4 провели экскурсию к памятнику «Проводы». Учащиеся узнали, что монумент был установлен на месте, где с 1904 года располагался призывной пункт, с которого были призваны на фронт свыше шести тысяч жителей Пензенской области.

Сотрудники городской библиотеки №1 имени В.О. Ключевского провели экскурсию у мемориального комплекса «Разорванная звезда». Многие школьники впервые узнали о том, что в холм Славы врыта пятиконечная звезда, лучи которой обращены к пяти улицам, а Вечный огонь был привезен с Могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены. Большой интерес у школьников вызвала торжественная церемония смены почетного караула.

Все участники экскурсий были приглашены в библиотеки города, чтобы подробнее познакомиться с историей нашего края в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU