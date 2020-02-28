2020-02-28T13:20:06+03:00
Происшествия

«Легковушка» съехала в кювет под Саранском: водитель был пьян

В ДТП погиб один из пассажиров, еще пятеро находившихся в салоне автомобиля получили травмы
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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По информации сотрудников ГИБДД, вчера днем на подъезде к Саранску 21-летний водитель, четырежды привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, не справился с управлением. Машина скатилась в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров с различными травмами были госпитализированы. Один из пострадавших скончался позже в медицинском учреждении.

Установлено, что водитель был пьян. В отношении его был составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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