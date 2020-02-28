«Легковушка» съехала в кювет под Саранском: водитель был пьян
В ДТП погиб один из пассажиров, еще пятеро находившихся в салоне автомобиля получили травмы
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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По информации сотрудников ГИБДД, вчера днем на подъезде к Саранску 21-летний водитель, четырежды привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, не справился с управлением. Машина скатилась в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров с различными травмами были госпитализированы. Один из пострадавших скончался позже в медицинском учреждении.
Установлено, что водитель был пьян. В отношении его был составлен административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU