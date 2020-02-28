В Пензе может появиться памятник воинам-артиллеристам

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:02:16+03:00

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Вчера на личный прием к главе администрации Андрею Лузгину обратился ветеран Великой Отечественной войны Александр Балакшин. Он представил несколько идей, связанных с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы, в числе которых - установка на Западной поляне памятника воинам-артиллеристам.

- Можно провести конкурс среди архитекторов на лучший вариант исполнения монумента, - поддержал идею Андрей Лузгин. - Ваши предложения мы обсудим со всеми членами оргкомитета Победы на ближайшем заседании.

Также ветеран предложил пересмотреть размещение военной техники, образцы которой располагаются в музеях под открытым небом в скверах «Журавли» и у городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU