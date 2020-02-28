Жительница Пензы помогла полиции задержать нетрезвого водителя

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:41:13+03:00

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Жительница Пензы Ирина Шадрина - водитель сознательный. И сама не нарушает ПДД, и другим не позволяет. Увидев «виляющую» «Шевроле Ниву» на одной из городских улиц, женщина сообщила в полицию, а сама направилась за нарушителем.

Информацию о возможном нетрезвом водителе получили сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе, которые находились на маршруте. На улице Свердлова подозрительный автомобиль удалось остановить. Медицинское освидетельствование с применением алкотестера показало, что водитель «Шевроле» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Алкотестер показал наличие алкоголя в крови водителя.Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкция за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии – штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU