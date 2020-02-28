Школьникам прививают основы экологической сознательности

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:26:09+03:00

Минприроды России поддержало проект «Школа без отходов», который научит подрастающее поколение правильному отношению к теме утилизации мусора

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«Школа без отходов» - проект Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы и Российского движения школьников. Главная цель проекта - организовать в учебных заведениях систему сбора вторичных ресурсов. В школах по всей стране, в том числе и в Пензенской области, будут установлены контейнеры для сбора макулатуры, пластика, батареек. Пилотные проекты, запущенные в некоторых субъектах РФ, уже показали свою высокую эффективность.

- Мы планируем собирать до 3% всех отходов ТБО и направлять их на переработку, – рассказал председатель совета Московской городской организации ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Проект реализуется как часть национального проекта «Экология», одним из ключевых направлений которого является повышение уровня экологической культуры и ответственности граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU