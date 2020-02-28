2020-02-28T12:14:59+03:00
Общество

Иван Белозерцев пообщался с участниками чемпионата «WorldSkills Russia»

Глава региона посетил лаборатории Пензенского колледжа пищевой промышленности
Анастасия МИНДАЛЕВА
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27 февраля губернатор области Иван Белозерцев побывал на площадках чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс, осмотрел созданные за счет средств бюджета области и внебюджетных средств колледжа лаборатории, пообщался с участниками профессионального соревнования.

Директор колледжа пищевой промышленности и коммерции Татьяна Разова рассказала о создании лабораторий и успехах студентов колледжа. Тенденция возвращения выпускников в колледж уже в качестве молодых специалистов обрадовала губернатора. Так, Елена Васильева, выпускница колледжа, получившая медаль «За профессионализм» национального чемпионата «WorldSkills Russia» в 2017 году, теперь работает в учреждении мастером производственного обучения с собственными воспитанниками.

После встречи Иван Белозерцев провел с директорами пензенских колледжей и работодателями совещание на тему в рамках выполнения национального проекта «Образование». Губернатор отметил, что за годы участия в чемпионате профмастерства пензенские студенты достигли больших результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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