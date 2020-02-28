2020-02-28T11:36:14+03:00
Общество

Пензу посетила делегация из Ижевска

Гости прибыли в наш город для изучения опыта реализации нацпроектов
Иван МЕЧКИН
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Вчера в Пензу прибыли председатель городской Думы Ижевска Олег Гарин и его заместитель Бахруз Гумбатов. В официальной встрече приняли участие глава Пензы Владимир Мутовкин, глава администрации города Андрей Лузгин, его заместитель Денис Леонтьев, заместитель главы городской Думы Иван Краснов.

Об организации работы в рамках федеральных программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование современной городской среды» рассказал Денис Леонтьев. По его словам, благодаря им, доля автомобильных дорог в нормативном состоянии увеличилась до 60,1% или общей протяженностью 423,56 км. В настоящее время заключены контракты на ремонт улиц Луначарского, Терновского, Баумана, Окружная, дорога-дублер улицы Окружной, проспект Строителей.

Отдельно участники встречи обсудили капиталоемкие объекты, работы на которых также идут в рамках нацпроекта БКАД - реконструкция Бакунинского моста и улицы Чкалова, строительство дорог в Заре.

Также в ходе визита делегации было подписано соглашение о сотрудничестве городскими думами Пензы и Ижевска. Подписи под документом поставили Владимир Мутовкин и Олег Гарин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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