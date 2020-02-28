Светилы кардиологии оценили работу пензенских медиков

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:08:26+03:00

С рабочим визитом в Пензе 26 февраля побывала выездная комиссия ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России

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Руководитель центра академик Евгений Владимирович Шляхто, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу является куратором Пензенской области по кардиологии.

Это не первый визит питерских специалистов в наш город с целью оказания организационно-методического содействия в развитии и совершенствовании кардиологической службы Пензенской области.

Работа делегации НМИЦ началась с посещения Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко и обсуждения с ведущими специалистами кардиологами нашего региона перспективных изменений маршрутизации пациентов по профилю «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия», вопросов оказания медицинской помощи и лекарственного сопровождения пациентов данного профиля.

Кураторы отметили, что Пензенская область является территорией лучших практик в вопросах службы скорой медицинской помощи, реализации лекарственных проектов по вторичной профилактике тромботических осложнений. На ближайшее время в плане совершенствования мероприятий по снижению смертности населения от болезней системы кровообращения специалистами НМИЦ были озвучены предложения по созданию центра управления рисками.

«Нашими главными задачами является увеличение продолжительности жизни жителей Пензенской области и снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, - уточнил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. - Достичь этого невозможно без научных исследований, аналитики, без понимания, какие существуют новые подходы и технологии. Поддержка и организационно-методическое сопровождение здравоохранения нашего региона со стороны специалистов такого уникального учреждения как центр имени Алмазова является для нас бесценным опытом по достижению поставленных задач».

По словам Министра, в 2020 году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет продолжено переоснащение Пензенской областной больницы Бурденко, Клинической больницы № 6 имени Захарьина. Финансовые средства на эти цели в размере более 196 млн рублей предусмотрены в федеральном бюджете, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU