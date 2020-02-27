В Мордовии пресекли деятельность трех подпольных оружейных мастерских

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:56:48+03:00

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УФСБ России по Республике Мордовия совместно с региональным МВД просекли деятельность группы лиц, причастных к изготовлению, хранению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов.

27 декабря правоохранители провели обыски по 15 адресам и изъяли 34 единицы оружия, свыше 3000 боеприпасов различного калибра, основные части и макеты оружия, а также взрывчатые вещества. В ходе операции удалось накрыть три подпольных мастерских, в которых охолощенное и сигнальное оружие переделывалось в боевое.

В начале января следственным отделом УФСБ в отношении группы лиц было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые вину признали, написали явку с повинной.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU