2020-02-27T17:01:39+03:00
Недвижимость

Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» получают помощь по вопросам энергоснабжения дистанционно

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Фото: пресс-служба компанииФото: пресс-служба компании
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Более 4300 клиентов ООО «ТНС энерго Пенза»в 2019 году получили ответы на свои вопросы, направленные в компанию через Интернет.

В их число вошли пользователи официального сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения «ТНС энерго».С помощью данных сервисов потребители могут не только задать интересующий вопрос специалистам, но и следить за этапами работы над заявкой, дополнять предыдущие обращения и отвечать сотруднику компании по электронной почте.

В энергосбытовой компании отмечают, что наиболее распространенными являются вопросы, касающиеся заключения договора, оформления либо внесения изменений в лицевой счет– более 18 % от общего количества. Каждый десятый пользователь при помощи дистанционных сервисов получил консультацию по приборам учета и процедуре их установки и замены. Также в число наиболее популярных тем вошли вопросы по подключению электронных сервисов компании – мобильного приложения и электронной квитанции.

Необходимо подчеркнуть, что с целью повышения качества обслуживания ООО «ТНС энерго Пенза»на постоянной основе осуществляется мониторинг тематик обращений, а также удовлетворенности клиентов качеством полученных консультаций.

Задать интересующий вопрос и получить помощь по вопросам энергоснабжения очень просто:

- нажать кнопку «Напишите нам» вверху на главной странице сайта либо перейти в раздел «Контакты / Обращение в компанию»;

- воспользоваться вкладкой «Обращения» в Личном кабинете или мобильном приложении.

После отправки обращение поступит на рассмотрение специалисту, а по его результатам в электронном виде придет развернутый ответ на заданный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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