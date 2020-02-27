В Пензе подвели итоги осеннего призыва

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:04:52+03:00

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Пленарное заседание, посвященное итогам осеннего призыва, состоялось в четверг. Глава региона отметил, что подготовка молодежи к военной службе - важная составляющая модернизации Вооруженных Сил РФ, и призвал активнее заниматься военно-патриотическим воспитанием допризывников - особенно, сейчас, в год 75-летия Победы.

- Сохранение традиций, отстаивание достоверности истории, в частности, правды о событиях 1941-1945 годов, - это тоже часть работы с молодежью, - подчеркнул глава региона.

После речи Иван Белозерцев вручил дипломы победителям конкурса среди муниципальных образований на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведения призыва. По итогам конкурса первое место занял Белинский район, второе место - Неверкинский район и третье - Каменский район. Также благодарности были объявлены нескольким военным комиссарам.

ИСТОЧНИК KP.RU