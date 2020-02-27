В Пензе нескольких водителей маршрута №30 привлекли к дисциплинарной ответственности

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:52:32+03:00

Работа общественного транспорта стала одной из тем, затронутых во время совещания в мэрии

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Вопрос повышения качества обслуживания в данной сфере поднимается ежедневно. Из-за поступающих жалоб населения систематически проводится мониторинг работы общественного транспорта.

- Надо отслеживать, сколько транспорта выходит на линию, особенно в утренние часы. Для жителей важна регулярность и предсказуемость, - нацелил мэр города Андрей Лузгин.

Начальник Управления транспорта и связи Юлия Еремина представила итоги мониторинга на прошлой неделе. По ее словам, по обращениям горожан сотрудники ведомства проверили маршруты № 7, 30, 54 и 66. Нарушения графика были зафиксированы только на маршруте №30.

- По информации перевозчика, водители уже были привлечены к дисциплинарной ответственности, - отметила Юлия Евгеньевна.

Также во время совещания Андрей Лузгин уделил особое внимание темам подготовки к весенне-летнему сезону и занятости школьников в период длинных каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU