2020-02-27T12:57:13+03:00
Экономика

Компания «СтанкоМашСтрой» принимает участие в Российском промышленном форуме

Мероприятие стартовало 26 февраля в столице Башкортостана
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Участниками отраслевого события стали более 150 производителей оборудования из 15 регионов России и зарубежных стран. Также в работе форума принимают участие эксперты - политики, ученые, руководители профессиональных отраслевых ассоциаций и союзов, представители научно-проектных институтов.

На выставке в Уфе компания «СтанкоМашСтрой» представила оборудование собственного производства – универсальный токарно-винторезный станок СТ 16к20/750, который уже хорошо зарекомендовал себя и считается наиболее выгодным предложением на рынке по соотношению цена-качество.

Также в рамках форума специалисты компании примут участие в пленарном заседании на тему «Стратегия промышленного развития. Приоритетные и успешные практики». Ожидаются серьезные дискуссии на тему «Повышение производительности труда и промышленный экспорт: формирование возможностей для развития предприятий» и «Применение и внедрение современных цифровых решений в машиностроении». Помимо этого, пройдет заседание круглого стола, на котором участники форума обсудят межрегиональное сотрудничество и его влияние на инвестиционный климат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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