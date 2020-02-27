В Пензе хулиган влез ночью в кафе и перебил там посуду

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:41:17+03:00

После погрома мужчина уснул на месте преступления, где и был обнаружен стражами порядка

Изменить размер текста: A A

В три часа ночи в кафе на улице Ново-Казанской сработала сигнализация. На место сразу же выехали сотрудники Росгвардии. На месте бойцы обнаружили, что входная дверь заведения повреждена, и заподозрили, что кто-то находится внутри до сих пор.

Правоохранители оцепили здание и, дождавшись хозяина кафе, зашли внутрь. На втором этаже кафе был обнаружен лежащий на полу нетрезвый мужчина. Вокруг него валялась битая посуда.

Сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего хулигана. Как позже выяснилось, мужчина проживает в Пачелме, но как оказался в Пензе и зачем проник в кафе, нарушитель пояснить не смог.

Как сообщает пресс-служба управления, для дальнейшего разбирательства задержанного передали в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU