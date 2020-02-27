2020-02-27T10:41:17+03:00
Происшествия

В Пензе хулиган влез ночью в кафе и перебил там посуду

После погрома мужчина уснул на месте преступления, где и был обнаружен стражами порядка
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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В три часа ночи в кафе на улице Ново-Казанской сработала сигнализация. На место сразу же выехали сотрудники Росгвардии. На месте бойцы обнаружили, что входная дверь заведения повреждена, и заподозрили, что кто-то находится внутри до сих пор.

Правоохранители оцепили здание и, дождавшись хозяина кафе, зашли внутрь. На втором этаже кафе был обнаружен лежащий на полу нетрезвый мужчина. Вокруг него валялась битая посуда.

Сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего хулигана. Как позже выяснилось, мужчина проживает в Пачелме, но как оказался в Пензе и зачем проник в кафе, нарушитель пояснить не смог.

Как сообщает пресс-служба управления, для дальнейшего разбирательства задержанного передали в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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