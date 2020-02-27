Стоимость жизни в Саранске - одна из самых доступных в России
По итогам исследования Саранск разделил второе-третье место среди столиц российских регионов, уступив лишь Магасу (Ингушетия). За ориентир был взят общероссийский показатель - 1,00, результат столицы Мордовии составил 0,86. Для сравнения, в 2012 году этот показатель составлял 0,90.
На распределение мест повлияло несколько важных инициатив республиканских властей. Прежде всего - это регулирование цен на основные продукты питания.
В Мордовии очень востребованы традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые собирают тысячи людей. Они проводятся каждые выходные и накануне больших праздников. Цены продуктов на них заметно ниже, чем в супермаркетах.
За последние 7 лет в Мордовии открылось около 140 новых производств. Люди, которые трудятся на ведущих предприятиях, получают конкурентоспособную зарплату. А уровень регистрируемой безработицы - один из самых низких в стране.
Сегодня руководство Мордовии ставит задачу, чтобы рост промышленности, агропромышленного комплекса, других сфер сопрягались с опережающим ростом заработной платы, ростом производительности труда.
Республика сегодня ставит целью войти в 50 первых регионов страны по уровню заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU