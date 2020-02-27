2020-02-27T10:30:39+03:00
Общество

Стоимость жизни в Саранске - одна из самых доступных в России

По индексу стоимости жизни специалисты Росстата определили позиции отдельных городов страны по уровню цен товаров и услуг по сравнению с Россией, в целом
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Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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По итогам исследования Саранск разделил второе-третье место среди столиц российских регионов, уступив лишь Магасу (Ингушетия). За ориентир был взят общероссийский показатель - 1,00, результат столицы Мордовии составил 0,86. Для сравнения, в 2012 году этот показатель составлял 0,90.

На распределение мест повлияло несколько важных инициатив республиканских властей. Прежде всего - это регулирование цен на основные продукты питания.

В Мордовии очень востребованы традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые собирают тысячи людей. Они проводятся каждые выходные и накануне больших праздников. Цены продуктов на них заметно ниже, чем в супермаркетах.

За последние 7 лет в Мордовии открылось около 140 новых производств. Люди, которые трудятся на ведущих предприятиях, получают конкурентоспособную зарплату. А уровень регистрируемой безработицы - один из самых низких в стране.

Сегодня руководство Мордовии ставит задачу, чтобы рост промышленности, агропромышленного комплекса, других сфер сопрягались с опережающим ростом заработной платы, ростом производительности труда.

Республика сегодня ставит целью войти в 50 первых регионов страны по уровню заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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