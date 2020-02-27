2020-02-27T10:37:29+03:00
Происшествия

Упал с лестничной клетки второго этажа

В Пензенской области работник строительной организации получил травму на производстве
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту травмирования работника, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, днем 9 декабря 2019 года разнорабочий одного из зареченских обществ с ограниченной ответственностью, при разборе административного здания упал с лестничной площадки второго этажа, получив травму позвоночника. С полученными телесными повреждениями мужчина госпитализирован в лечебное учреждение города Пензы, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников строительной организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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