Упал с лестничной клетки второго этажа
Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту травмирования работника, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным следствия, днем 9 декабря 2019 года разнорабочий одного из зареченских обществ с ограниченной ответственностью, при разборе административного здания упал с лестничной площадки второго этажа, получив травму позвоночника. С полученными телесными повреждениями мужчина госпитализирован в лечебное учреждение города Пензы, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников строительной организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU