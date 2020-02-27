2020-02-27T11:11:02+03:00
Общество

Для пензенских студентов провели программу «Блин Party»

Молодежи рассказали о масленичных традициях, о том, почему блин является не просто угощением, но и символом золотого солнца
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В среду, 26 февраля, специалисты МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели для студентов ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» культурно-досуговую программу «Блин Party».

В начале мероприятия молодежи рассказали о масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней спячки.

Далее участников мероприятия ожидали активные конкурсы: «Змейка», «Поймай блин», красочная и яркая «Масленичная Азбука», а также народная игра «Охлопок».

Финалом мероприятия, посвященного масленичной неделе, стал просмотр видеофильма о ценности сохранения традиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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