Для пензенских студентов провели программу «Блин Party»

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:11:02+03:00

Молодежи рассказали о масленичных традициях, о том, почему блин является не просто угощением, но и символом золотого солнца

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 февраля, специалисты МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели для студентов ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» культурно-досуговую программу «Блин Party».

В начале мероприятия молодежи рассказали о масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, ожившего после зимней спячки.

Далее участников мероприятия ожидали активные конкурсы: «Змейка», «Поймай блин», красочная и яркая «Масленичная Азбука», а также народная игра «Охлопок».

Финалом мероприятия, посвященного масленичной неделе, стал просмотр видеофильма о ценности сохранения традиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где можно проводить зиму в Пензе

ИСТОЧНИК KP.RU