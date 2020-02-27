В Пензенской области водитель допустил съезд с дороги

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:33:29+03:00

От столкновения с гаражом и наезда на парапет автомобиль загорелся

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25 февраля в 6:30 на ул. Осипенко в г. Кузнецке водитель автомобиля Рено Логан, мужчина 1959 года рождения, допустил съезд с дороги влево с последующим наездом на препятствие (гараж), продолжив движение, совершил наезд на препятствие (парапет), после чего произошло возгорание автомобиля.

В результате происшествия водитель скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

В 8 часов 20 минут на 33 км автодороги «Нижний Ломов-Наровчат», произошло столкновение автомобилей: «ВАЗ 2115» под управлением женщины 1995 года рождения и «ЛАДА ВЕСТА» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ 2115» женщина 1959 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 2115», мальчик 2015 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Пассажиры автомобиля «Лада Веста», девочка 2014 и девушка 1999 годов рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка.

По информации отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Пензенской области, сотрудниками Госавтоинспекции 25 февраля 2020 года выявлено:

- 6076 нарушений ПДД;

- 12 водителей задержано за управление ТС в состоянии опьянения;

- 5483 нарушения, зафиксированных в автоматическом режиме;

- 134 нарушения ПДД пешеходами;

- Оформлено 34 материала ДТП с материальном ущербом (без пострадавших).

ИСТОЧНИК KP.RU