Сеть газонаполнительных автостанций построят в Пензенской области
Компания занимается реализацией горюче-смазочных материалов, а также оказанием услуг через собственные автозаправочные комплексы. В развитие проекта она готова инвестировать 300 миллионов рублей.
«Сегодня «Алькорр» - это 13 комплексов премиального класса в Саратовской области. В компании работает порядка 350 человек, - рассказал главе региона директор Саратовского филиала фирмы Тимур Албаков. - Мы активно включились в работу по распространению в России газомоторного топлива. Сейчас строим в саратовском регионе 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Хотели бы поработать и в Пензе».
«Пензенской области нужны заправочные станции для транспорта, работающего на газомоторном топливе, - отметил Иван Белозерцев. - Я дам поручение проработать этот вопрос, рассмотрим варианты с земельными участками под строительство заправок и в ближайшее время примем окончательное решение».
ИСТОЧНИК KP.RU