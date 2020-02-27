2020-02-27T08:04:34+03:00
Общество

Сеть газонаполнительных автостанций построят в Пензенской области

Тему обсудили на состоявшейся 26 февраля в правительстве региона встрече губернатора с руководством Саратовской компании ООО «Алькор»
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Компания занимается реализацией горюче-смазочных материалов, а также оказанием услуг через собственные автозаправочные комплексы. В развитие проекта она готова инвестировать 300 миллионов рублей.

«Сегодня «Алькорр» - это 13 комплексов премиального класса в Саратовской области. В компании работает порядка 350 человек, - рассказал главе региона директор Саратовского филиала фирмы Тимур Албаков. - Мы активно включились в работу по распространению в России газомоторного топлива. Сейчас строим в саратовском регионе 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Хотели бы поработать и в Пензе».

«Пензенской области нужны заправочные станции для транспорта, работающего на газомоторном топливе, - отметил Иван Белозерцев. - Я дам поручение проработать этот вопрос, рассмотрим варианты с земельными участками под строительство заправок и в ближайшее время примем окончательное решение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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