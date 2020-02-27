Попили пивка…на пять лет лишения свободы

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:57:30+03:00

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В полицию Тамалинского района обратилась с заявлением о краже предприниматель. Она сообщила, что в ночное время неизвестные лица проникли в магазин, откуда похитили 18 бутылок пива объемом 1,3 литра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих жителей поселка Тамала в возрасте 18 и 26 лет, один из которых привлекался к уголовной ответственности. Они признались в содеянном.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU