В Пензе на карантин закрыты 40 классов в 30 школах

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:17:44+03:00

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В течение восьмой недели 2020 года в области было зарегистрировано 5110 случаев заболевания ОРВИ. Всех больше заболевших в Кузнецке, а также Городищенском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Лопатинском, Неверкинском, Камешкирском и Сердобском районе.

За весь период эпидсезона было зарегистрировано 566 случаев гриппа.

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, на карантин закрыты 40 классов в 30-х школах города, полностью закрыты СОШ №26, 43 и 75/62, первый корпус в СОШ №32. По районам области 40 классов в 18 школах, 12 групп в 5 ДОУ в Кузнецком, Городищенском и Неверкинском районах. Полностью закрыты школы четыре школы , один детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU