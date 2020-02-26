Акция «Жить активно - здорово» продлится в Пензе до конца марта

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:13:42+03:00

Она проходит еженедельно и направлена на повышение приверженности населения к занятиям спорта

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Министерство физической культуры и спорта Пензенской области совместно с региональным Министерством здравоохранения приглашают жителей региона принять участие в проекте «Жить активно - здорово!».

В ближайшую пятницу на сеанс бесплатного плавания пензенцев приглашают в ФОК «Дельфин». Акция продлится с 11:00 до 14:00.

Перед заплывом каждый участник проекта получит возможность получить от специалиста оценку состояния своего здоровья: посетитель бассейна узнает объем своей талии, индекс массы тела и артериального давления. Кроме того, специалисты определят участнику уровень глюкозы и холестерина в крови.

Акция продлится до конца марта и будет проходить еженедельно. То есть пензенцы смогут бесплатно посетить бассейны 6, 13, 20 и 27 марта с 11:00 до 14:00. 6 и 13 марта в проекте будет участвовать Дворец водного спорта «Сура», а 20 и 27 марта - открытый плавательный бассейн Училища олимпийского резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU