Акция «Жить активно - здорово» продлится в Пензе до конца марта
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области совместно с региональным Министерством здравоохранения приглашают жителей региона принять участие в проекте «Жить активно - здорово!».
В ближайшую пятницу на сеанс бесплатного плавания пензенцев приглашают в ФОК «Дельфин». Акция продлится с 11:00 до 14:00.
Перед заплывом каждый участник проекта получит возможность получить от специалиста оценку состояния своего здоровья: посетитель бассейна узнает объем своей талии, индекс массы тела и артериального давления. Кроме того, специалисты определят участнику уровень глюкозы и холестерина в крови.
Акция продлится до конца марта и будет проходить еженедельно. То есть пензенцы смогут бесплатно посетить бассейны 6, 13, 20 и 27 марта с 11:00 до 14:00. 6 и 13 марта в проекте будет участвовать Дворец водного спорта «Сура», а 20 и 27 марта - открытый плавательный бассейн Училища олимпийского резерва.
ИСТОЧНИК KP.RU