В Пензе полицейские накрыли нарколабораторию в подвале жилого дома

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:39:58+03:00

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресекли работу нарколаборатории, которую местный житель 1983 года рождения устроил в подвале дома, где проживал с женой и ребенком.

Мужчина, используя специальное оборудование для поддержания оптимальной температуры и влажности и полива, выращивал коноплю, а после изготавливал из нее наркотик, фасовал и продавал.

В ходе обыска оперативники изъяли 23 куста растения, почти килограмм готового запрещенного вещества, а также предметы, используемые для фасовки марихуаны. В ходе операции удалось также задержать и покупателей наркотика.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по трём статьям Уголовного кодекса РФ: незаконное хранение и сбыт наркотических средств, а также культивирование наркосодержащих растений. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU