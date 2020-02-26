2020-02-26T15:35:14+03:00
Звезды

В честь заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной

Родственники певицы одобрили предложенный эскиз мемориала
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Как рассказал Заслуженный работник культуры РФ Петр Лощинин, на памятнике разместят хорошо известную землякам фотографию, которая прекрасно передаёт образ и характер Веры Степановны. На обратной стороне будут выгравированы строчки из песни «18 лет» - «С ветки облетает черемухи цвет, в жизни раз бывает восемнадцать лет».

С просьбой оказать содействие в установке мемориальной плиты к председателю Законодательного Собрания Пензенской области Валерию Лидину обратились в ходе приема граждан 17 февраля. Спикер поддержал инициативу.

Вера Степановна Аношина родилась 27 мая 1935 года в деревне Березовка - ныне Сосновка Кузнецкого района. Окончила Пензенское музыкальное училище. С 1957 года была солисткой пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина. В 1984 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

27 мая в Пензе состоится первый открытый Всероссийский фестиваль-конкурс вокалистов им. В.С. Аношиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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