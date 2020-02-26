Сотрудник пензенского ОМОН Росгвардии стал лучшим снайпером ПФО

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:31:48+03:00

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С 18 по 20 февраля проходили тактико-специальные соревнования среди снайперских пар Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В состязании приняли участие 18 пар, в состав которых вошли лучшие военнослужащие специальных подразделений Росгвардии Приволжского округа. Условия соревнований предусматривали выполнение 10 упражнений на скорость, точность, выносливость и быстроту реакции.

В результате упорной борьбы старший прапорщик ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Александр К. поднялся на высшую ступень пьедестала и стал победителем соревнований в индивидуальном зачете, набрав 342 очка в турнирной таблице. Поздравил Александра с заслуженной победой начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов. Он пожелал сотруднику ОМОН доброго здоровья, благополучия, счастья и новых спортивных побед.

- За каждой такой победой стоят годы упорной работы. Это колоссальный труд и тяжелейшие тренировки, которые помогают выдерживать серьезные нагрузки. На соревнованиях наш сотрудник продемонстрировал упорство, нацеленность на результат, мощный потенциал. От всей души поздравляем его с «золотом» в личном зачете, - сказал Игорь Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU