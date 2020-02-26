2020-02-26T13:43:19+03:00
Происшествия

В Рузаевском районе Мордовии рабочие обнаружили человеческие кости

По факту проводится доследственная проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера днем при проведении земляных работ возле села Левжа Рузаевского района были обнаружены фрагменты человеческих костей.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка.

Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия. Фрагменты костей будут направлены на медико-криминалистическую экспертизу, которая позволит установить давность захоронения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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