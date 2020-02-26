2020-02-26T13:46:13+03:00
Здоровье

Иван Белозерцев посетил хирургический корпус детской больницы им. Н. Ф. Филатова

Губернатор оценил ход ремонта здания, который был начат в прошлом году
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Главный врач учреждения Максим Баженов отметил, что реконструкция корпуса, построенного в 1974 году, ведется в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Планируется, что после окончания всех работ в новых помещениях главного корпуса будут размещены отделения травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, плановой и экстренной хирургии, а также двух- и трехместные палаты.

Осмотрев корпус, Иван Белозерцев уточнил, как обстоят дела с кадрами.

- Укомплектованность составляет 75%, - пояснил главный врач. – Нам нужны детские хирурги и специалисты-реаниматологи.

Губернатор поручил решить данный вопрос, закупить новую мебель для учреждения и ввести корпус в эксплуатацию уже в конце марта. После этого начнется второй этап реконструкции лечебного учреждения. Строители приступят к ремонту акушерского корпуса, где будут сосредоточены отделения педиатрического профиля, ревматология, эндокринология и педиатрия, и возведению теплого перехода между зданиями хирургического и акушерского корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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