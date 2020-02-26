В Мордовии нетрезвый водитель на «легковушке» протаранил отбойник

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:16:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера почти в половине десятого вечера в селе Новые Турдаки Кочкуровского района произошло ДТП. Нетрезвый 40-летний водитель «ВАЗ-21093» превысил скорость, и, не справившись с управлением, врезался в металлический отбойник. 43-летний пассажир «легковушки» был госпитализирован.

Также стало известно, что срок действия водительских прав у мужчины, сидевшего за рулем, истек еще в 2018 году. На нарушителя был собран материал по ст. 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU