В Наровчате раскрыли кражу денег из подсобки магазина

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:59:43+03:00

Причастным к ней оказался 19-летний парень, уже привлекавшийся к уголовной ответственности

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В полицию Наровчатского района обратилась продавец магазина. Она сообщила, что днём кто-то проник в подсобку и украл из ее кошелька 10 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 19-летний житель города Ковылкино. Он признался в содеянном. Украденное изъято.

Злоумышленнику грозит тюремный срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU