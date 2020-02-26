В Наровчате раскрыли кражу денег из подсобки магазина
Причастным к ней оказался 19-летний парень, уже привлекавшийся к уголовной ответственности
Изменить размер текста:
В полицию Наровчатского района обратилась продавец магазина. Она сообщила, что днём кто-то проник в подсобку и украл из ее кошелька 10 тысяч рублей.
В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 19-летний житель города Ковылкино. Он признался в содеянном. Украденное изъято.
Злоумышленнику грозит тюремный срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU