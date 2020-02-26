Обсудили реализацию в Пензенской области нацпроекта «Экология»

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:47:34+03:00

В Москве состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии РФ и губернатора Пензенской области

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Переговоры Дмитрия Кобылкина и Ивана Белозерцева прошли во вторник, 25 февраля. Стороны обсудили вопрос включения в федеральный проект «Оздоровление Волги» мероприятий Пензенской области, связанных с очисткой воды в реке Сура.

«Мы просим министерство рассмотреть возможность содействия региону в реконструкции действующих и строительстве новых канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневой канализации», - обратился Иван Белозерцев к Дмитрию Кобылкину.

Глава минприроды дал поручение проработать вопрос, а также рекомендовал начать подготовку необходимой проектно-сметной документации.

Кроме того, в ходе встречи шла речь о реализации на территории Пензенской области национального проекта «Экология». В его рамках работают сразу несколько региональных проектов, в частности: «Сохранение лесов»; «Сохранение уникальных водных объектов»; «Чистая страна»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

По итогам 2019 года из федерального бюджета региону выделено порядка 64 миллионов рублей. На эти средства были приобретены лесопожарная техника, специальные комплексы, ранцевые огнетушители, трактора. Также выполнены мероприятия по лесовосстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU