В Пензе 20-летняя девушка избила парня битой
В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в больницу госпитализирован 23-летний житель поселка Шемышейка с тяжёлыми травмами. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и отдела полиции №1 установили, что в ночное время возле бара по улице Московской телесные повреждения причинила потерпевшему битой 20-летняя жительница Пензы. Она призналась в содеянном.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU