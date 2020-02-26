В Пензе 20-летняя девушка избила парня битой

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:17:59+03:00

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жительнице Пензы грозит до десяти лет лишения свободы

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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в больницу госпитализирован 23-летний житель поселка Шемышейка с тяжёлыми травмами. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и отдела полиции №1 установили, что в ночное время возле бара по улице Московской телесные повреждения причинила потерпевшему битой 20-летняя жительница Пензы. Она призналась в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU