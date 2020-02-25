2020-02-25T17:25:36+03:00
Здоровье

Пензенцев приглашают на бесплатную флюорографию

Пройти обследование будет каждую субботу в марте
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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24 марта отчается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В его рамках по всей стране пройдут просветительские акции.

В поликлинике Пензенской областной туберкулезной больницы еженедельно, каждую субботу марта с 8:00 до 14:00 будет организовано профилактическое флюорографическое обследование жителей Пензенской области. Запись на обследование проводится по телефону 68-25-89. При себе иметь паспорт. Флюорография проводится бесплатно в одной (прямой) проекции. Результат выдаётся в день проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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