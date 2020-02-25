Передавайте показания счетчика электроэнергии при помощи голосового помощника «Алиса»
ООО «ТНС энерго Пенза» поступательно совершенствует сервисы и оказываемые услуги, учитывая прежде всего запросы и пожелания клиентов.
Гарантирующий поставщик электроэнергии предоставляет жителям Пензенской области еще один современный способ передачи показаний приборов учета – при помощи голосового помощника«Алиса».
Процесс передачи показаний в данном случае будет происходить в привычном голосовом режиме. Потребителю достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «ТНС энерго»,а затем назвать номер лицевого счета. После проверки правильности найденного системой адреса необходимо озвучить новые показания.
По данным «Яндекса», голосовымпомощником «Алиса» ежемесячнопользуются уже 45 миллионов человек. В перспективе в приложении планируется введение дополнительных полезных навыков.
Напомним, в настоящее время рекомендуемый срок передачи показаний счетчиков электроэнергии – не позднее 25-го числа расчетного месяца. Чтобы быть уверенным, что ваши показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 25 числа ежемесячно.
При этом передать показания можно различными дистанционными способами без посещения офисов энергосбытовой компании:
— на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;
— в «Личном кабинете»;
— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOSи AndroidOS);
— через Единый контактный центр по номеру (8412) 98-78-48.
ИСТОЧНИК KP.RU