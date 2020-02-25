Передавайте показания счетчика электроэнергии при помощи голосового помощника «Алиса»

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:20:00+03:00

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ООО «ТНС энерго Пенза» поступательно совершенствует сервисы и оказываемые услуги, учитывая прежде всего запросы и пожелания клиентов.

Гарантирующий поставщик электроэнергии предоставляет жителям Пензенской области еще один современный способ передачи показаний приборов учета – при помощи голосового помощника«Алиса».

Процесс передачи показаний в данном случае будет происходить в привычном голосовом режиме. Потребителю достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «ТНС энерго»,а затем назвать номер лицевого счета. После проверки правильности найденного системой адреса необходимо озвучить новые показания.

По данным «Яндекса», голосовымпомощником «Алиса» ежемесячнопользуются уже 45 миллионов человек. В перспективе в приложении планируется введение дополнительных полезных навыков.

Напомним, в настоящее время рекомендуемый срок передачи показаний счетчиков электроэнергии – не позднее 25-го числа расчетного месяца. Чтобы быть уверенным, что ваши показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 25 числа ежемесячно.

При этом передать показания можно различными дистанционными способами без посещения офисов энергосбытовой компании:

— на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

— в «Личном кабинете»;

— с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOSи AndroidOS);

— через Единый контактный центр по номеру (8412) 98-78-48.

ИСТОЧНИК KP.RU