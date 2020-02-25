В Пензе состоится форум Всероссийского проекта «Эстафета поколений»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:04:26+03:00

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Встреча представителей ветеранских сообществ и активной молодежи из регионов ПФО проходить с 27 по 29 февраля на базе Пензенского государственного университета.

Планируется, что в Пензе соберется порядка 200 человек. Почетными гостями форума станут Герой Российской Федерации, первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, координатор проекта Вячеслав Алексеевич Бочаров, Герой Российской Федерации Алексей Викторович Романов.

- Сохранение неразрывной связи между поколениями, передача исторической памяти - наш священный нравственный и гражданский долг. Особенную ценность форум «Эстафета поколений» имеет в год 75-летия Великой Победы, ведь поколение наших ветеранов и тружеников тыла - лучший пример для тех, кто сегодня только учится жить, - подчеркнул Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU