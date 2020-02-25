2020-02-25T14:38:31+03:00
Происшествия

В Саранске проводится проверка по факту ДТП с тремя погибшими

Назначен ряд экспертиз
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Специализированным следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий при Следственном управлении МВД по Республике Мордовия проводится проверка по факту аварии, в результате которой погибли три человека.

Вчера утром на 12-м километре автодороги Саранск - Рузаевка около поворота на поселок Левженский 24-летний житель Ардатовского района, управляя автомашиной «Рено Меган», выскочил на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с «Ниссан Альмера», за рулем которой находился 29-летний житель поселка Ялга.

В результате аварии он и двое пассажиров «Рено», 1996 и 1998 годов рождения, скончались на месте происшествия, а водитель «Рено Меган» был с различными травмами госпитализирован в больницу. По предварительным данным, в момент столкновения автомобиль находился в состоянии заноса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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