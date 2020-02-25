2020-02-25T14:17:32+03:00
Здоровье

До конца года в Пензенской области купят еще более 30 квартир для врачей

В регионе продолжается поддержка специалистов
Анна ЧЕРНАЯ
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С прошлого года в Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева приобретаются квартиры для врачей-специалистов, трудоустроившихся с 01 января 2018 года в межрайонные больницы. Средства на эти цели выделяются из местного бюджета. До конца текущего года будут закуплены более 30 квартир.

Помимо врачей-специалистов, в регионе поддержку получают и другие медики.

По состоянию на 01 октября прошлого года в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» 14 медицинских работников получили единовременные денежные выплаты, из них два врача-специалиста и 12 средних медицинских работников.

Еще три человека получили субсидии на общую сумму свыше трех миллионов рублей в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы». Это врач-травматолог-ортопед из Башмакова, медсестра по физиотерапии из Шемышейки и фельдшер-лаборант, работающий в Вадинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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