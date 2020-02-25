2020-02-25T14:00:27+03:00
Дом. Семья

Пензенский зоопарк приглашает на День белого медведя

В программе - показательное кормление виновника торжества, квест и награждение победителей конкурса
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба зоопаркаФОТО: Пресс-служба зоопарка
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29 февраля в 12.00 Пензенский зоопарк приглашает всех на праздник, посвященный Международному дню белого медведя. В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса, участники которого должны были представить поделку, нарисовать картинку или даже сочинить стих, посвященный этому красивому и статному зверю.

Завершится праздник показательным кормлением Белого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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