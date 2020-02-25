Пензенский зоопарк приглашает на День белого медведя
В программе - показательное кормление виновника торжества, квест и награждение победителей конкурса
ФОТО: Пресс-служба зоопарка
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29 февраля в 12.00 Пензенский зоопарк приглашает всех на праздник, посвященный Международному дню белого медведя. В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса, участники которого должны были представить поделку, нарисовать картинку или даже сочинить стих, посвященный этому красивому и статному зверю.
Завершится праздник показательным кормлением Белого.
ИСТОЧНИК KP.RU
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