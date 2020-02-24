В Наровчатском районе на пожаре погибли мужчина и женщина

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:37:12+03:00

Еще два человека пострадали

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Сегодня после полуночи в селе Казенчик загорелся деревянный жилой дом на улице Нагорной. На момент прибытия пожарных в доме наблюдался открытый огонь. Внутри было сильно задымлено.

От огня пострадали мужчина 1955 года рождения и женщина 1977 года рождения. В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины 1982 года рождения и женщины 1975 года рождения.

На тушение привлекались 21 сотрудник и восемь единиц техники. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU