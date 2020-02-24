В Наровчатском районе на пожаре погибли мужчина и женщина
Еще два человека пострадали
Фото: МЧС России по Пензенской области
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Сегодня после полуночи в селе Казенчик загорелся деревянный жилой дом на улице Нагорной. На момент прибытия пожарных в доме наблюдался открытый огонь. Внутри было сильно задымлено.
От огня пострадали мужчина 1955 года рождения и женщина 1977 года рождения. В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины 1982 года рождения и женщины 1975 года рождения.
На тушение привлекались 21 сотрудник и восемь единиц техники. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU