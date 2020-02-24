В Пензе почтили память погибших воинов

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:39:09+03:00

В воскресенье у Монумента воинской и трудовой доблести состоялся праздничный митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

Изменить размер текста: A A

В мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, в том числе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин, глава администрации Пензы Андрей Лузгин, главы районных администраций, руководители министерств и ведомств, представители духовенства, молодежных и общественных организаций, а также жители города.

Перед началом мероприятия в храме Архангела Михаила митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил панихиду по павшим воинам.

После богослужения представители исполнительной и законодательной власти приняли участие в мемориальном митинге. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах солдат и офицеров. Под звуки государственного гимна был дан оружейный салют, после которого состоялась церемония возложения цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU