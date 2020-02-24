2020-02-24T17:18:03+03:00
Недвижимость

Завтра коммунальные службы Пензы будут работать в усиленном режиме

В городе ожидается сильный снегопад
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Сегодня в пензенской мэрии состоялось совещание, на котором подвели итоги работы коммунальных служб в праздничные выходные. Чистка и обработка дорог, тротуаров и территорий скверов проводилась в обычном режиме

Всего порядок на городских улицах поддерживали 86 единиц спецтехники и более 70 работников МУП «Пензадормост». В скверах и парках трудились девять единиц техники и почти 30 специалистов МУП «Зеленое хозяйство». Помимо этого, эксперты Госжилстройтехинспекции провели обход дворов более чем 200 многоквартирных домов с целью контроля за их содержанием.

В завершение заседания ответственным напомнили о прогнозе погоды на завтра и необходимости усилить дежурство, так как во вторник ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем.

- В обязательном порядке нужно организовать дежурство техники на сложных участках улично-дорожной сети города, а также приступать к очистке дорог, не дожидаясь окончания снегопада, - нацелил замглавы администрации Пензы Денис Леонтьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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