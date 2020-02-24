В Мордовии проводится проверка по факту смерти мужчины в автомобиле Госавтоинспекции
Ковылкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1956 года рождения.
Вчера днем гражданин был задержан по подозрению в езде в пьяным виде. Для составления протокола мужчину пригласили в патрульную машину, где ему внезапно стало плох. Сотрудники полиции попытались привести его в чувство и незамедлительно вызвали скорую помощь. Однако к приезду медицинских работников гражданин скончался.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате заболевания сердца. Телесных повреждений на его теле не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU