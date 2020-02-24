В Мордовии проводится проверка по факту смерти мужчины в автомобиле Госавтоинспекции

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:08:22+03:00

Телесных повреждений на его теле не было обнаружено.

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Ковылкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1956 года рождения.

Вчера днем гражданин был задержан по подозрению в езде в пьяным виде. Для составления протокола мужчину пригласили в патрульную машину, где ему внезапно стало плох. Сотрудники полиции попытались привести его в чувство и незамедлительно вызвали скорую помощь. Однако к приезду медицинских работников гражданин скончался.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате заболевания сердца. Телесных повреждений на его теле не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU