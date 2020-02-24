2020-02-24T17:08:22+03:00
Происшествия

В Мордовии проводится проверка по факту смерти мужчины в автомобиле Госавтоинспекции

Телесных повреждений на его теле не было обнаружено.
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ковылкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1956 года рождения.

Вчера днем гражданин был задержан по подозрению в езде в пьяным виде. Для составления протокола мужчину пригласили в патрульную машину, где ему внезапно стало плох. Сотрудники полиции попытались привести его в чувство и незамедлительно вызвали скорую помощь. Однако к приезду медицинских работников гражданин скончался.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате заболевания сердца. Телесных повреждений на его теле не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Наровчатском районе на пожаре погибли мужчина и женщина
В Пензе почтили память погибших воинов
Завтра коммунальные службы Пензы будут работать в усиленном режиме
В Мордовии проводится проверка по факту смерти мужчины в автомобиле Госавтоинспекции
В Мордовии сотрудники полиции и их семьи покорили «Победные старты»
Карантин в школах Саранска продлевать не будут
Мошенник взломал страницу пензенца в социальной сети и обманул его сожительницу
Украденное в Пензенской области сено вернулось к хозяину
Пензенский зоопарк приглашает принять участие в конкурсе скворечников
Пензенский пенсионер купил в интернете шуроповерт, а получил рулетку
В Пензе обсудили благоустройство центра города
Жительница Пензы может лишиться свободы из-за кражи телефона
Памятные знаки вручены пензенцам-участникам парада Памяти в Самаре
В Пензе состоялась лыжная эстафета, посвященная памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова
Заместитель пензенского министра здравоохранения получила награду на Конгрессе педиатров
Ночью в Шемышейском районе на пожаре погиб мужчина
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем защитника Отечества
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем защитника Отечества
В честь Дня защитника Отечества
Лжесотрудник банка обманул пензячку на 50 тысяч рублей
Обновленная офтальмологическая клиника в Пензе примет пациентов уже в мае
В Пензенской области могут упростить процедуру оформления денежных выплат на детей
Сотрудники уголовного розыска Пензы раскрыли кражу с банковского счета
Нужна программа развития массового спорта и физкультуры