В Мордовии сотрудники полиции и их семьи покорили «Победные старты»

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:50:33+03:00

Изменить размер текста: A A

23 февраля представители Культурного центра МВД по Республике Мордовия организовали для сотрудников органов внутренних дел и членов их семей «Победные старты», посвященные 75-летию Великой Победы.

Открывая спортивный праздник, заместитель Министра внутренних дел Владислав Смирнов поздравил всех присутствующих с Днем защитника Отечества, пожелал командам боевого настроя, спортивных побед и хорошего настроения.

Участие в «Стартах» приняли четыре команды. Сначала каждая из них под шумные овации и энергичные речевки познакомилась со зрителями и болельщиками, продемонстрировав визитные карточки команды. После этого полицейских ждали бег с препятствиями, стрельба из пневматической винтовки по воздушным шарикам, перетягивание каната и другие испытания. Без внимания не остались и дети соревновавшихся между собой пап. Аниматоры развлекали ребят веселыми конкурсами на ловкость, силу и находчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU