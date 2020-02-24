Мошенник взломал страницу пензенца в социальной сети и обманул его сожительницу

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:21:25+03:00

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Как пояснила в полиции девушка, в социальной сети «ВКонтакте» она получила сообщение со страницы 21-летнего сожителя с просьбой одолжить 3 500 рублей.

Не заподозрив ничего, заявительница отправила средства на указанную собеседником карту. Спустя некоторое время сожитель пострадавший сказал, что его страницу взломали и никаких денег он не просил.

По делу о мошенничестве проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению причастных к совершению преступления лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU