Мошенник взломал страницу пензенца в социальной сети и обманул его сожительницу
24-летняя гражданка написала заявление в правоохранительные органы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как пояснила в полиции девушка, в социальной сети «ВКонтакте» она получила сообщение со страницы 21-летнего сожителя с просьбой одолжить 3 500 рублей.
Не заподозрив ничего, заявительница отправила средства на указанную собеседником карту. Спустя некоторое время сожитель пострадавший сказал, что его страницу взломали и никаких денег он не просил.
По делу о мошенничестве проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению причастных к совершению преступления лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU