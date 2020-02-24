2020-02-24T10:55:53+03:00
Происшествия

Украденное в Пензенской области сено вернулось к хозяину

Полиция раскрыла дело о воровстве
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
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Представитель сельскохозяйственной организации написал в полицию Колышлейского района заявление о краже, сообщив, что в селе Чубаровка под покровом ночи некто украл с кормовой площадки пару тюков сена.

На место преступления отправилась следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов провели обход жителей для установления свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-розыскного процесса полицейские определили, что вором является скотник самой организации. 36-летний мужчина признался в содеянном.

По факту кражи продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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