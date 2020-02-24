Украденное в Пензенской области сено вернулось к хозяину
Представитель сельскохозяйственной организации написал в полицию Колышлейского района заявление о краже, сообщив, что в селе Чубаровка под покровом ночи некто украл с кормовой площадки пару тюков сена.
На место преступления отправилась следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов провели обход жителей для установления свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-розыскного процесса полицейские определили, что вором является скотник самой организации. 36-летний мужчина признался в содеянном.
По факту кражи продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU